Tenista Bautista Agut postúpil do 2. kola turnaja ATP v Miami
V úvodnom kole zdoial Austrálčana Jamesa Duckwortha 7:6 (3), 7:6 (4).
Autor TASR
Miami 19. marca (TASR) - Španielsky tenista Roberto Bautista Agut postúpil do 2. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Miami. V úvodnom kole zdoial Austrálčana Jamesa Duckwortha 7:6 (3), 7:6 (4).
muži - dvojhra - 1. kolo:
Roberto Bautista Agut (Šp.) - James Duckworth (Austr.) 7:6 (3), 7:6 (4); Rafael Jodar (Šp.) - Yannick Hanfmann (Nem.) 6:4, 4:6, 6:1, Moise Kouame (Fr.) - Zachary Svajda (USA) 5:7, 6:4, 6:4, Mariano Navone (Arg.) - Nikolos Bassilašvili (Gruz.) 7:6 (7), 6:3, Zizou Bergs (Belg.) - Jenson Brooksby (USA) 7:5, 6:2
