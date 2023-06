Tenista Djokovič získal rekordný 23. grandslamový titul

muži - dvojhra - finále:

Novak Djokovič (Srb.-3) - Casper Ruud (Nór.-4) 7:6 (1), 6:3, 7:5

Paríž 11. júna (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa stal tretíkrát v kariére víťazom Roland Garros a získal rekordný 23. grandslamový titul. Vo finále dvojhry zdolal v pozícii turnajovej trojky nasadenú štvorku Nóra Caspera Ruuda 7:6 (1), 6:3, 7:5 a v pondelok bude opäť svetovou jednotkou.Djokovič sa na čele historických tabuliek osamostatnil od Španiela Rafaela Nadala, ktorý má na konte 22 trofejí z podujatí veľkej štvorky. Štrnásťnásobný šampión Roland Garros nemohol na parížskej antuke obhajovať titul pre zranenie bedrového kĺbu. Djokovič je prvý muž v histórii, ktorý vyhral každý grandslamový turnaj minimálne trikrát.Vďaka nedeľňajšiemu triumfu zinkasuje prémiu 2,3 milióna eur pred zdanením a do rebríčka ATP si pripíše 2000 bodov. Ruud neuspel ani vo svojom treťom grandslamovom finále. Vlani v dueli o titul na Roland Garros prehral v troch setoch s Nadalom. Na minuloročnom US Open nestačil v rozhodujúcom súboji na ďalšieho Španiela Carlosa Alcaraza.Nór odštartoval finálový duel čistou hrou, v druhom geme prelomil podanie Djokoviča a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 3:0. Ruud hral trpezlivo od základnej čiary a robil minimum nevynútených chýb, jeho údery mali optimálnu dĺžku. Djokovič v úvode zápasu priveľa kazil najmä z forhendu. Za stavu 2:4 sa však Srb dostal k prvému brejkbalu, po Ruudovom pokazenom smeči ho premenil a následne vyrovnal na 4:4. O osude prvého setu napokon rozhodol tajbrejk, v ktorom dominoval Djokovič.úplne prestal robiť chyby a vo výmenách dokázal Ruuda zatlačiť. Na začiatku druhého dejstva po rýchlom brejku odskočil Nórovi na 3:0 a ovládol dianie na dvorci Philippa Chatriera, do štatistík mu pribúdal jeden víťazný úder za druhým. Za stavu 4:2 prehrával pri svojom servise 15:30, no následne získal tri fiftíny za sebou a aj druhý set sa stal jeho korisťou.Na začiatku tretieho dejstva Ruud zvýšil percentuálnu úspešnosť prvého podania, no za stavu 5:5 opäť stratil servis a Djokovič už zápas dotiahol do víťazného konca. V dvanástom geme premenil druhý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Ruudom na 5:0. Nór ešte neuhral proti Srbovi ani jediný set.