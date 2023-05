Ferrero tvrdí, že tenista Alcaraz necíti pred turnajom žiadny tlak

Paríž 28. mája (TASR) - Carlos Alcaraz nie je pod veľkým tlakom, aby získal svoj druhý grandslamový titul na Roland Garros. V nedeľu to povedal jeho tréner Juan Carlos Ferrero.



Líder svetového rebríčka štartuje v Paríži na svojom prvom grandslamovom turnaji od víťazstva na minuloročnom US Open. Začiatkom roka vynechal Australian Open pre zranenie nohy, ktoré utrpel na tréningu. Alcaraz nastúpi v prvom kole proti talianskemu kvalifikantovi Flaviovi Cobollimu.



"Keďže vyhral Grand Slam už ako 19-ročný, teraz mu to pomôže veriť, že sa mu to opäť podarí. Má za sebou veľmi dobrú antukovú časť, takže sa budem snažiť vydať zo seba maximum, aby sme urobili čo najlepší turnaj bez akéhokoľvek tlaku," agentúra AFP citovala Ferrera, ktorý získal titul na Roland Garros pred 20 rokmi.



Alcaraz v antukovej sezóne úspešne obhájil tituly na turnajoch v Barcelone a Madride. Dvadsaťročný Španiel prehral minulý rok na Roland Garros vo štvrťfinále s Alexandrom Zverevom. V prípade postupu do semifinále môže byť jeho súper Novak Djokovič.



Ferrero si myslí, že Alcaraz je lepšie pripravený na to, aby úspešne prešiel celým turnajom, ako pred 12 mesiacmi: "Povedal by som, že je lepší ako minulý rok. Má viac skúseností, pomohol mu k tomu aj triumf na US Open."