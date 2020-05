Tenista Fognini využije prestávku na operáciu členkov

Rím 30. mája (TASR) - Taliansky tenista Fabio Fognini využije prestávku spôsobenú pandémiou koronavírusu na operáciu oboch svojich členkov. Podľa agentúry AFP sa 33-ročný hráč rozhodol k tomuto kroku po diskusii so svojím tímom a lekármi.



"Som presvedčený, že je to správne," povedal Fognini. "Prestávka mi padla vhod, problémy s členkami mám už dlho. S ľavým asi tri a pol roka, ale je to problém, ktorý som sa naučil zvládnuť. Ale v uplynulých dvoch rokoch sa ozval aj môj pravý členok. Dúfal som, že problémy zmiznú počas prestávky, ale keď som pokračoval v tréningu, cítil som ich aj naďalej. Nemôžem sa dočkať, keď budem môcť opäť hrať."