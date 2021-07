Tenista Horanský postúpil do finále kvalifikácie na ATP v Umagu

Umag 18. júla (TASR) - Slovenský tenista Filip Horanský postúpil do finále kvalifikácie na antukovom turnaji ATP v chorvátskom Umagu. Piaty nasadený hráč si v úvodnom kole eliminácie poradil vo vyrovnanom zápase so srbským držiteľom voľnej karty Hamadom Medjedovičom 6:4, 6:7 (2), 6:1 za 169 minút.



V súboji o postup do hlavnej súťaže si zverenec trénera Ladislava Simona zmeria sily s ďalším Srbom Nikolom Milojevičom. Informoval web Slovenského tenisového zväzu (STZ).