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Tenista Lehečka postúpil do 2. kola dvojhry
Vo Flushing Meadows zvíťazil v pozícii osemnásteho nasadeného hráča „<i>pavúka</i>“ nad Španielom Pablom Carrenom-Bustom v štyroch setoch 6:1, 7:6 (5), 4:6, 6:2.
Autor TASR
New York 30. augusta (TASR) - Český tenista Jiří Lehečka sa prebojoval do 2. kola dvojhry na záverečnom grandslame sezóny US Open. Vo Flushing Meadows zvíťazil v pozícii osemnásteho nasadeného hráča „pavúka“ nad Španielom Pablom Carrenom-Bustom v štyroch setoch 6:1, 7:6 (5), 4:6, 6:2.
muži - dvojhra - 1. kolo:
Jiří Lehečka (ČR-18) - Pablo Carreno-Busta (Šp.) 6:1, 7:6 (5), 4:6, 6:2, Arthur Rinderknech (Fr.-26) - Šo Šimabukuro (Jap.) 6:7 (4), 6:2, 7:6 (4), 6:2, Daniel Merida Aguilar (Šp.) - Márton Fucsovics (Maď.) 6:4, 6:4, 6:2, Kamil Majchrzak (Poľ.) - Hamad Medjedovič (Srb.) 6:3, 6:3, 6:3, Lloyd Harris (JAR) - Jack Kennedy (USA) 6:4, 6:2, 6:2, I-ping Wu (Čína) - Adam Walton (Aus.) 7:6 (2), 6:2, 7:5
muži - dvojhra - 1. kolo:
Jiří Lehečka (ČR-18) - Pablo Carreno-Busta (Šp.) 6:1, 7:6 (5), 4:6, 6:2, Arthur Rinderknech (Fr.-26) - Šo Šimabukuro (Jap.) 6:7 (4), 6:2, 7:6 (4), 6:2, Daniel Merida Aguilar (Šp.) - Márton Fucsovics (Maď.) 6:4, 6:4, 6:2, Kamil Majchrzak (Poľ.) - Hamad Medjedovič (Srb.) 6:3, 6:3, 6:3, Lloyd Harris (JAR) - Jack Kennedy (USA) 6:4, 6:2, 6:2, I-ping Wu (Čína) - Adam Walton (Aus.) 7:6 (2), 6:2, 7:5