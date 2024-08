Tenista Macháč postúpil do osemfinále po víťazstve nad Goffinom

US Open, muži - 3. kolo:



Tomáš Macháč (ČR) - David Goffin (Belg.) 6:3, 6:1, 6:2

New York 31. augusta (TASR) - Český tenista Tomáš Macháč postúpil do osemfinále na grandslamovom turnaji US Open. V sobotňajšom zápase 3. kola zvíťazil nad Belgičanom Davidom Goffinom v troch setoch 6:3, 6:1, 6:2. Vzájomnú bilanciu upravil na 2:0.