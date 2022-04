Tenista Medvedev bude nútene pauzovať jeden až dva mesiace

Miami 2. apríla (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev bude nútene pauzovať jeden až dva mesiace. Dôvodom je vyriešenie problému s prietržou, s ktorou má údajne problém už dlhší čas. Medvedev je momentálne na druhej priečke svetového rebríčka v tesnom závese za Srbom Novakom Djokovičom.



"Uplynulé mesiace ma trápili problémy s herniou. S tímom sme sa preto rozhodli pre menší zákrok, aby sme to vyriešili. Pravdepodobne budem mimo hry jeden až dva mesiace a bude tvrdo pracovať, aby som sa čoskoro vrátil na dvorce," vysvetlil na sociálnej sieti Medvedev, ktorého štart na grandslamovom Roland Garros (od 22. mája) je otázny.



Medvedev nevyužil na prebiehajúcom turnaji ATP Masters 1000 v Miami dostať sa pred Djokoviča na post lídra renkingu. Stačil mu na to postup medzi elitné kvarteto, no vo štvrťfinále prehral v pozícii najvyššie nasadeného hráča s obhajcom titulu Poliakom Hubertom Hurkaczom v dvoch setoch 6:7 (7) a 3:6. Po dueli sa sťažoval na kŕče a únavu. Informovala agentúra AFP.