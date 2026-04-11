Tenista Molčan postúpil do finále kvalifikácie v Mníchove
O postup do hlavnej súťaže bude bojovať s tretím nasadeným Američanom Emiliom Navom.
Autor TASR
Mníchov 11. apríla (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do finále kvalifikácie na antukovom turnaji ATP v Mníchove. V sobotu otočil semifinálový duel so Španielom Robertom Carballesom Baenom a zvíťazil za dve hodiny a 34 minút 0:6, 6:3, 6:4. O postup do hlavnej súťaže bude bojovať s tretím nasadeným Američanom Emiliom Navom.
kvalifikácia - semifinále:
Alex MOLČAN (SR-7) - Roberto Carballes Baena (Šp.) 0:6, 6:3, 6:4
