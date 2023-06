Tenista Murray sa po siedmich rokoch dočkal triumfu na tráve

Londýn 11. júna (TASR) - Britský tenista Andy Murray sa po siedmich rokoch dočkal opäť triumfu na trávnatom podujatí. V nedeľnom finále challengeru v Surbitone zdolal Rakúšana Jurija Rodionova v dvoch setoch 6:3 a 6:2.



Tridsaťšesťročný Murray stratil na turnaji jediný set a ukázal solídnu formu pred blížiacim sa Wimbledonom. Tam sa v roku 2016 tešil zo svojho posledného grandslamového titulu, celkovo tretieho v kariére. "Bol to pre mňa perfektný štart do trávnatej sezóny. Deti sa ma stále pri odchode na turnaj pýtajú, či môžem doniesť domov trofej a podarí sa mi to málokedy. Dnes večer im ju prinesiem," povedal Murray pre AFP.