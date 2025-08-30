< sekcia Šport
Tenista Musetti postúpil do osemfinále dvojhry, Cobolli skrečoval
V 3. kole viedol v pozícii nasadenej desiatky nad Flaviom Cobollim 6:3, 6:3, 2:0, keď jeho krajan zápas skrečoval pre zdravotné problémy.
Autor TASR
New York 30. augusta (TASR) - Taliansky tenista Lorenzo Musetti postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 3. kole viedol v pozícii nasadenej desiatky nad Flaviom Cobollim 6:3, 6:3, 2:0, keď jeho krajan zápas skrečoval pre zdravotné problémy.
muži - dvojhra - 3. kolo:
Lorenzo Musetti (Tal.-10) - Flavio Cobolli (Tal.-24) 6:3, 6:3, 2:0 - skreč
