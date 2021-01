Tenista Sandgren priletel pozitívny, ale nepredstavuje riziko

Melbourne 14. januára (TASR) - Vedenie grandslamového Australian Open potvrdilo, že americký tenista Tennys Sandgren nepredstavuje "koronavírusové riziko" napriek tomu, že priletel do krajiny s pozitívnym testom. Svetový hráč číslo 50 zverejnil krátko pred odletom do dejiska turnaja na sociálnej sieti niekoľko príspevkov, v ktorých oznámil, že mal už druhýkrát pozitívny test na COVID-19. Nimi vzbudil poriadny rozruch.



Prvýkrát ho pozitívne testovali v novembri minulého roka. Sandgren najprv uverejnil tweet, že zrejme neodletí, o hodinu neskôr však už bola situácia iná. "Wow, som v lietadle. Možno som len príliš dlho zatajoval dych. Craig Tiley je čarodejník," napísal hráč.



Tiley je riaditeľ Australian Open, ktorý dlhé mesiace pracoval na bezpečnostnom koncepte príchodu hráčov na turnaj v čase pandémie. Vedenie Austrálskeho tenisového zväzu už dávnejšie oznámilo, že na turnaj môžu prísť len tí, ktorí budú mať pred príletom negatívne testy. Respektíve tí, ktorí už ochorenie prekonali a dostanú na základe príslušnej lekárskej dokumentácie na to povolenie od miestnej vlády. To je aj prípad Sandgrena. "V prípade Tennysa Sandgrena, ktorý sám informoval o predchádzajúcom pozitívnom teste v novembri, lekárske záznamy skontrolovali príslušné orgány v štáte Victoria. Na základe toho dostal povolenie priletieť," citovala agentúra AP Tileyho.



Všetci zahraniční účastníci AO musia po prílete absolvovať 14-dňovú karanténu. V rámci prísnych hygienických pravidiel počas turnaja musia stráviť denne vo svojich "bio-bezpečnostných bublinách" v hotelových izbách 19 hodín, na tréning majú vyčlenených 5 hodín.