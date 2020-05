Podľa Thiema sa turnajový kolotoč rozbehne až v roku 2021

Viedeň 3. mája (TASR) - Rakúsky tenista Dominic Thiem tvrdí, že turnajový kolotoč sa opäť rozbehne až v roku 2021. Pre pandémiu koronavírusu zrušili všetky podujatia ATP a WTA naplánované do 13. júla. V tejto sezóne sa neuskutoční ani prestížny Wimbledon.



Roland Garros, na ktorom Thiem vlani i predvlani postúpil do finále, preložili na prelom septembra a októbra. "Ťažko si viem predstaviť, že by sa v tomto roku ešte hrali nejaké turnaje. V niektorých krajinách by ich už mohli zorganizovať, no v mnohých stále platia cestovné obmedzenia. Za danej situácie je extrémne náročné dostať hráčov zo všetkých kútov sveta pod jednu strechu," citovala slová svetovej trojky agentúra APA.