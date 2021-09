Tenisti Medvedev a Van De Zandschulp postúpili do štvrťfinále

Muži - dvojhra - osemfinále:



Botic Van De Zandschulp (Hol.) - Diego Schwartzman (Arg.-11) 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1, Daniil Medvedev (Rus.-2) - Daniel Evans (V. Brit.-24) 6:3, 6:4, 6:3

New York 5. septembra (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil do štvrťfinále záverečného grandslamového turnaja sezóny US Open. Druhý nasadený hráč si v nedeľnom osemfinále za 1:45 h poradil s 24-kou turnaja Britom Danielom Evansom v troch setoch 6:3, 6:4 a 6:3.Ďalej ide aj kvalifikant Holanďan Botic Van De Zandschulp, ktorý v päťsetovej dráme zdolal 11-tku pavúka Argentínčana Diega Schwartzmana 6:3, 6:4, 5:7, 5:7 a 6:1. Premožiteľ Slováka Alexa Molčana síce vyrovnal z 0:2 na 2:2, no v rozhodujúcom sete podľahol 1:6. V utorňajšom štvrťfinále sa Van De Zandschulp stretne s Medvedevom.