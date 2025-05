Tenisti sa chcú vyhnúť večernému zápasu pre finále Ligy majstrov

Paríž 31. mája (TASR) - Viacerí účastníci tenisového grandslamového turnaja Roland Garros vzniesli požiadavku, že by sa radi v sobotu vyhli zápasu vo večernom programe. Dôvodom je, že by sa tak križoval ich duel s finále futbalovej Ligy majstrov, v ktorom proti sebe nastúpia hráči Paríža Saint-Germain a Interu Miláno.



Tenisový areál na Roland Garros a domovský stánok PSG delí len niekoľko blokov, v sobotu tak bude metropola Francúzska žiť dvoma športovými sviatkami. Srb Novak Djokovič je jeden z mnohých účastníkov turnaja, ktorý by rád sledoval mníchovské finále. „Ak nebudem hrať vo večernom programe, tak určite si tento zápas pozriem. Bolo by to veľmi pekné,“ citovala agentúra AP vyjadrenie Djokoviča smerom k organizátorom.



Jeho duel tretieho kola proti Rakúšanovi Filipovi Misolicovi je však v sobotu na programe predbežne o 20.15 h. „Každý deň máme od účastníkov mnoho požiadaviek. Nie je žiadne striktné pravidlo. Je to ako puzzle, nebudem klamať,“ uviedla riaditeľka turnaja Amelie Mauresmová.