Tenisti Španielska zdolali Francúzov a majú istý postup

Finálový turnaj Davisovho pohára



A-skupina (Bologna):



Taliansko - Belgicko 1:1



Matteo Berrettini - Alexander Blockx 3:6, 6:2, 7:5



Flavio Cobolli - Zizou Bergs 3:6, 7:6 (5), 0:6







tabuľka:



1. Taliansko 1 1 0 3:2 1



2. Belgicko 1 1 0 3:2 1



3. Holandsko 2 1 1 3:3 1



4. Brazília 2 0 2 2:4 0

B-skupina (Valencia):



Španielsko - Francúzsko 2:0



Roberto Bautista Agut - Arthur Fils 6:2, 7:5



Carlos Alcaraz - Ugo Humbert 6:3, 6:3







tabuľka:



1. Španielsko 2 2 0 5:0 2



2. Austrália 2 2 0 5:1 2



3. Česko 2 0 2 0:6 0



4. Francúzsko 2 0 2 1:4 0



D-skupina (Manchester):



Veľká Británia - Argentína 0:2



Daniel Evans - Tomas Martin Etcheverry 2:6, 5:7



Jack Draper - Francisco Cerundolo 6:7 (4), 5:7







tabuľka:



1. Kanada 2 2 0 5:1 2



2. Argentína 2 1 1 3:2 1



3. V. Británia 2 1 1 2:3 1



4. Fínsko 2 0 2 1:5 0

Valencia 13. septembra (TASR) - Tenisti Španielska si zabezpečili postup medzi finálovú osmičku Davisovho pohára. Vo svojom druhom zápase v B-skupine vo Valencii zvíťazili nad Francúzmi, keď vyhrali obe piatkové dvojhry.Carlos Alcaraz zdolal Francúza Uga Humberta 6:3, 6:3, čím dostal domáci tím do vedenia 2:0. Z "béčka" už postúpili aj reprezentanti Austrálie, ktorí sa stretnú so Španielmi v priamom súboji o prvenstvo v skupine. "" uviedol Alcaraz podľa AFP.Medzi elitnú osmičku do Malagy sa prebojujú prvé dva tímy z každej zo štyroch štvorčlenných skupín.