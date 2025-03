Tenisti SR za rok 2024 9. v Európe medzi profesionálmi

Bratislava 26. marca (TASR) - Vo výročnom rebríčku Európskej tenisovej asociácie sa Slovensko umiestnilo v roku 2024 v najlepšej desiatke tímov Európy. Medzi profesionálmi obsadilo spomedzi 48 členských štátov deviatu pozíciu, v kategórii juniorov sa umiestnilo na ôsmej priečke.



Pri zostavovaní rebríčka sa zohľadňovali výsledky zo zimných aj letných majstrovstiev Európy jednotlivcov aj tímov do 12, 14, 16 aj 18 rokov, postavenie hráčov v rebríčkoch TE do 14 a 16 rokov či postavenie hráčov v kombinovanom rebríčku ITF juniorov do 18 rokov. Medzi juniormi obsadili prvé tri miesta Česko, Rumunsko a Španielsko.



U profesionálov sa brali do úvahy výsledky v Pohári Billie Jean Kingovej, v Davisovom pohári, za umiestnenie hráčov v rebríčkoch ATP a WTA do 150. miesta v dvojhre a 50. miesta vo štvorhre. Prvenstvo za predchádzajúci kalendárny rok získalo Taliansko, za nimi sa umiestnilo Česko a Francúzsko. Správu priniesol oficiálny server Slovenského tenisového zväzu (STZ).