Tenisti v karanténe žiadajú bizarnosti, Tiley: Neraz chceli mačiatko

Melbourne 1. februára (TASR) - Niektoré rockové hviezdy sú známe svojimi maniermi, ktoré dajú organizátorom koncertov zabrať, počas pandémie koronavírusu však nezaostávajú ani tenisti. Nová sezóna sa začala tradične v Austrálii, kde sa vo februári uskutoční úvodný Grand Slam a ešte predtým niekoľko mužských i ženských turnajov. Do krajiny pricestovali stovky hráčok a hráčov, ktorí majú často bizarné požiadavky na skrátenie si času v hotelovej karanténe.



Každý z nich musí po príchode do Austrálie absolvovať dvojtýždennú izoláciu. Šéf Australian Open Craig Tiley prezradil, že pomerne častým želaním sú domáci miláčikovia. "Najčudnejšou požiadavkou boli mačiatka. A nestalo sa to raz, ale niekoľkokrát. Dotyčným sme museli vysvetliť, že existuje súvislosť medzi mačkami a koronavírusom a ich žiadosť sme zamietli," povedala Tiley pre stanicu ABC.



Medzi hráčmi nie sú len milovníci mačiek, ale podľa Tileyho sa našli aj takí, ktorí by privítali spoločnosť najlepšieho priateľa človeka: "Áno, mali sme aj požiadavky na šteniatka." A niektorí zašli ešte ďalej a zo žartu sa pýtali na typické domáce živočíchy, zrejme ich neodradilo ani to, že väčšina austrálskych endemitov je životu nebezpečná. "Párkrát som si pomyslel, že by sme im mohli nasťahovať do izby boxujúceho klokana," zavtipkoval Tiley.



Už vážnejšie však poukázal na dôležitosť opatrení. Do Austrálie prišlo sedemnásť charterových letov s tenistami, dosiaľ odhalili medzi prichádzajúcimi osem prípadov koronavírusu. Hoci sa objavili hlasy, podľa ktorých je v súčasnosti nezodpovedné organizovať taký veľký turnaj ako Australian Open, Tiley verí, že pripravili dostatočné opatrenia: "Niektorí ľudia nás kritizujú za tvrdohlavosť, ale ak by sme si neboli istí bezpečnosťou, nešli by sme do toho."



Australian Open sa začne 8. februára a organizátori dokonca počítajú s diváckou účasťou, vláda im umožnila pustiť denne do 30-tisíc fanúšikov.