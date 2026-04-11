< sekcia Šport
Tenistka Andrejevová postúpila do finále turnaja WTA v Linzi
V boji o titul sa stretne s víťazkou duelu medzi domácou Rakúšankou Anastasiou Potapovovou a Chorvátkou Donnou Vekičovou.
Autor TASR
Linz 11. apríla (TASR) - Ruská tenistka Mirra Andrejevová sa stala prvou finalistkou dvojhry na turnaji WTA v Linzi. V pozícii nasadenej jednotky si v semifinále poradila s Rumunkou Elenou Ruseovou 6:4, 6:1. V boji o titul sa stretne s víťazkou duelu medzi domácou Rakúšankou Anastasiou Potapovovou a Chorvátkou Donnou Vekičovou.
dvojhra - semifinále:
Mirra Andrejevová (Rus.-1) - Elena Ruseová (Rum.) 6:4, 6:1
