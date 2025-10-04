Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 4. október 2025Meniny má František
< sekcia Šport

Tenistka Anisimovová nedala šancu Gauffovej

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťštyriročná Anisimovová sa premiérovo prebojovala do finále China Open.

Autor TASR
Peking 4. októbra (TASR) - Americká tenistka Amanda Anisimovová sa stala prvou finalistkou dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu. Tretia nasadená hráčka nedala v semifinále šancu krajanke Coco Gauffovej, turnajovú dvojku a obhajkyňu titulu deklasovala 6:1, 6:2. Duel trval 58 minút.

Dvadsaťštyriročná Anisimovová sa premiérovo prebojovala do finále China Open. V boji o titul sa stretne s víťazkou stretnutia medzi ďalšou Američankou Jessicou Pegulovou a Češkou Lindou Noskovou. „Bola som schopná podať skutočne výborný výkon. Vedela som, že ak budem chcieť zvíťaziť, musím hrať proti Coco naozaj dobre. Som nadšená, že sa mi to podarilo a postúpila som do finále. Diváci v hľadisku ma od prvého dňa podporujú. Ďakujem tomuto úžasnému publiku, ktoré ma hnalo dopredu počas celého turnaja,“ citovala agentúra AFP Anisimovovú, ktorá si v oboch setoch vybudovala náskok 5:0 a iba raz stratila svoje podanie.



dvojhra - semifinále:

Amanda Anisimovová (USA-3) - Coco Gauffová (USA-2) 6:1, 6:2
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili