Nedela 2. november 2025
Tenistka Cornetová je novou kapitánkou v Pohári Billie-Jean Kingovej

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Jednou z jej úloh bude sledovať mladé hráčky a pripraviť francúzsky tím na OH 2028 v Los Angeles.

Autor TASR
Paríž 2. novembra (TASR) - Alize Cornetová je novou kapitánkou tímu Francúzska v Pohári Billie-Jean Kingovej tenisových družstiev. Vo funkcii nahradila Juliena Benneteaua, ktorý zastával tento post od roku 2019. Informovala o tom agentúra AP.

Tridsaťpäťročná Cornetová iba nedávno ukončila aktívnu kariéru. Jednou z jej úloh bude sledovať mladé hráčky a pripraviť francúzsky tím na OH 2028 v Los Angeles. „Veľmi si cením, že mi Francúzska tenisová federácia dala dôveru. Urobím všetko pre to, aby hráčky dokázali naplno využiť svoj potenciál. Chcem, aby bol v družstve silný tímový duch a aby boli dievčatá hrdé na to, že majú na sebe francúzsky dres," uviedla Cornetová po vymenovaní do funkcie.
