Tenistka Gauffová postúpila suverénne do osemfinále dvojhry

Ilustračné foto. Foto: TASR

Newyorská šampiónka z roku 2023 zvíťazila v 3. kole v pozícii nasadenej trojky nad Poľkou Magdalenou Frechovou 6:3, 6:1.

Autor TASR
New York 30. augusta (TASR) - Americká tenistka Cori Gauffová sa suverénnym spôsobom prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Us Open. Newyorská šampiónka z roku 2023 zvíťazila v 3. kole v pozícii nasadenej trojky nad Poľkou Magdalenou Frechovou 6:3, 6:1. Jej osemfinálovou súperkou bude víťazka duelu medzi Japonkou Naomi Osakovou a Austrálčankou s ruskými koreňmi Dariou Kasatkinovou.



ženy - dvojhra - 3. kolo:

Cori Gauffová (USA-3) - Magdalena Frechová (Poľ.-28) 6:3, 6:1
