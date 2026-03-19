Tenistka Gibsonová postúpila do 2. kola turnaja WTA v Miami

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

V úvodnom kole deklasovala Češku Sáru Bejlekovú 6:1, 6:0.

Miami 19. marca (TASR) - Austrálska tenistka Talia Gibsonová postúpila do 2. kola dvojhry na turnaji WTA v Miami. V úvodnom kole deklasovala Češku Sáru Bejlekovú 6:1, 6:0.



ženy - dvojhra - 1. kolo:

Talia Gibsonová (Austr.) - Sára Bejleková (ČR) 6:1, 6:0, Paula Badosová (Šp.) - Aleksandra Sasnovičová (Biel.) 7:5, 6:3, Tereza Valentová (ČR) - Katie Volynetsová (USA) 6:2, 6:4
