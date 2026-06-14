< sekcia Šport
Tenistka Krejčíková na finále v Hertogenboschi nenastúpila
Dvadsaťjedenročná Montgomeryová, ktorá sa po zdravotných problémoch prepadla vo svetovom rebríčku až do piatej stovky, uspela na turnaji ako kvalifikantka.
Autor TASR
Hertogenbosch 14. júna (TASR) - Americká tenistka Robin Montgomeryová získala v Hertogenboschi svoj premiérový titul na okruhu WTA. Nedeľné finále v holandskom stredisku sa ani nehralo, keďže jej súperka Barbora Krejčíková pre chorobu na zápas nemohla nastúpiť.
Dvadsaťjedenročná Montgomeryová, ktorá sa po zdravotných problémoch prepadla vo svetovom rebríčku až do piatej stovky, uspela na turnaji ako kvalifikantka. Krejčíková sa rozhodla finále neodohrať po konzultácii s lekárskym tímom.
ženy - dvojhra - finále:
Robin Montgomeryová (USA) - Barbora Krejčíková - bez boja
Dvadsaťjedenročná Montgomeryová, ktorá sa po zdravotných problémoch prepadla vo svetovom rebríčku až do piatej stovky, uspela na turnaji ako kvalifikantka. Krejčíková sa rozhodla finále neodohrať po konzultácii s lekárskym tímom.
ženy - dvojhra - finále:
Robin Montgomeryová (USA) - Barbora Krejčíková - bez boja