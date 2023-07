Tenistka Kvitová sa vydala za svojho trénera Vaňka

Praha 23. júla (TASR) - Česká tenistka Petra Kvitová potvrdila, že si vzala za manžela trénera Jiřího Vaňka. Informácie o svadbe ako prvý zverejnil server extra.cz, športovkyňa to potvrdila na sociálnych sieťach.



Dvojnásobná víťazka Wimbledonu zverejnila fotografiu zo svadobného dňa. V komentároch sa pár dočkal gratulácií od známych športovcov. Kvitová sa vydala v sobotu na statku Raná pri meste Louny. Stalo sa tak rok po zasnúbení, keď svoje "áno" povedala Vaňkovi na Wimbledone.



Na instagrame zverejnila fotografiu zo svadby a pridala stručný popis "Mr. and Mrs.", čo v preklade znamená "Pán a pani". Do niekoľkých minút od zverejnenia sa dočkala množstva gratulácií. Medzi nimi nechýbal oficiálny účet WTA, slovenská lyžiarka reprezentujúca Česko Martina Dubovská, alebo tenisoví kolegovia Jakub Menšík a Jiří Lehečka.



Kvitová a Vaněk potvrdili svoj vzťah v roku 2021, ale pri tenise spolupracujú už sedem rokov. Pod jeho vedením vyhrala Češka 14 turnajov WTA.