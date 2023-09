Tenistka Muchová je prvou štvrťfinalistkou ženskej dvojhry

ženy - dvojhra - osemfinále:



Karolína Muchová (ČR-10) - Wang Sin-jü (Čína) 6:3, 5:7, 6:1



New York 3. septembra (TASR) - Česká tenistka Karolína Muchová sa stala prvou štvrťfinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V osemfinále zdolala v pozícii nasadenej desiatky Číňanku Wang Sin-jü 6:3, 5:7, 6:1. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazke súboja medzi Švajčiarkou Belindou Benčičovou a Rumunkou Soranou Cirsteovou.Muchová postúpila medzi elitnú osmičku v New Yorku prvýkrát. Finalistka tohtoročného Roland Garros v prvom sete proti Wang Sin-ťažila z kvalitných returnov a dobrého pohybu po dvorci. Až štyrikrát prelomila podanie súperky, ktorá v 3. kole vyradila Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovú. V druhom dejstve Číňanka začala hrať aktívnejšie, vo výmenách dokázala Muchovú zatlačiť a získala ho vo svoj prospech. V rozhodujúcom dejstve však dominovala Muchová. Vďaka rýchlemu brejku si vybudovala náskok 4:1 a v siedmom geme premenila hneď prvý mečbal.uviedla v prvom interview Muchová, ktorej súčasťou tímu je aj slovenský tréner Emil Miške.