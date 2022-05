Tenistka Pavľučenkovová predčasne ukončila sezónu pre zranenie kolena

Paris, May 17. mája (TASR) - Ruská tenistka Anastasia Pavľučenkovová predčasne ukončila sezónu pre zranenie kolena. Nebude štartovať ani na grandslamovom Roland Garros, na ktorom mala obhajovať vlaňajšie finále.



V tomto roku odohrala iba tri turnaje. "Vynechám Roland Garros aj zvyšok sezóny. Bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, veď vlani sa mi v Paríži splnil veľký sen a postúpila som do prvého grandslamového finále v kariére," citovala agentúra AFP slová Pavľučenkovovej, ktoré Ruska napísala na twitteri.