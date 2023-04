Tenistka Pegulová narazí v semifinále v Charlestone na Benčičovú

dvojhra - štvrťfinále:



Ons Jabeurová (Tun.-2) - Anna Kalinská (Rus.) 6:0, 4:1 - skreč Kalinská,

Daria Kasatkinová (Rus.-3) - Madison Keysová (USA-9) 6:7 (5), 6:4, 6:2,

Belinda Benčičová (Švaj.-4) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-7) 6:3, 6:3,

Jessica Pegulová (USA-1) - Paula Badosová (Šp.-12) 6:3, 7:6 (6)

Charleston 8. apríla (TASR) - Americká tenistka Jessica Pegulová sa prebojovala do semifinále dvojhry na turnaji WTA v Charlestone. Domáca najvyššie nasadená hráčka si vo štvrťfinále poradila s turnajovou dvanástkou Paulou Badosovou zo Španielska 6:3, 7:6 (6). V boji o finále sa stretne so štvrtou nasadenou Belindou Benčičovou, Švajčiarka so slovenskými koreňmi zdolala sedmičku "pavúka" Jekaterinu Alexandrovovú 6:3, 6:3.V druhom semifinále narazia na seba Ruska Daria Kasatkinová a druhá nasadená Ons Jabeurová z Tuniska. Jej súperka Anna Kalinská z Ruska skrečovala štvrťfinálový súboj za stavu 1:6 a 0:4 zo svojho pohľadu.