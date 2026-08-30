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Tenistka Pegulová postúpila do 2. kola dvojhry
V pozícii tretej nasadenej hráčky vyradila Gabrielu Elenu Ruseovú z Rumunska po výsledku 6:3, 6:2.
Autor TASR
New York 30. augusta (TASR) - Američanka Jessica Pegulová potvrdila úlohu favoritky a postúpila do 2. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. V pozícii tretej nasadenej hráčky vyradila Gabrielu Elenu Ruseovú z Rumunska po výsledku 6:3, 6:2. Prekvapivo už v prvom kole vypadla Češka Barbora Krejčíková, nad ktorej sily bola Kamilla Rachimovová z Uzbekistanu. Dvadsiata siedma hráčka „pavúka“ prehrala 6:7 (4), 2:6.
ženy - dvojhra - 1. kolo:
Jessica Pegulová (USA-3) - Gabriela Elena Ruseová (Rum.) 6:3, 6:2, Kamilla Rachimovová (Uzb.) - Barbora Krejčíková (ČR-27) 7:6 (4), 6:2, Jasmine Paoliniová (Tal.-19) - Veronika Erjavecová (Slovin.) 6:3, 3:6, 6:4, Donna Vekičová (Chorv.) - Talia Gibsonová (Aus.) 6:2, 4:6, 6:3
ženy - dvojhra - 1. kolo:
Jessica Pegulová (USA-3) - Gabriela Elena Ruseová (Rum.) 6:3, 6:2, Kamilla Rachimovová (Uzb.) - Barbora Krejčíková (ČR-27) 7:6 (4), 6:2, Jasmine Paoliniová (Tal.-19) - Veronika Erjavecová (Slovin.) 6:3, 3:6, 6:4, Donna Vekičová (Chorv.) - Talia Gibsonová (Aus.) 6:2, 4:6, 6:3