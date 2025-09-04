Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tenistka Pohánková skončila vo štvrťfinále juniorskej dvojhry

Na snímke slovenská tenistka Mia Pohánková odvracia loptičku krajanke Renáte Jamrichovej vo finále dvojhry na turnaji J&T Banka Slovak Open v Bratislave 13. októbra 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Víťazka juniorského Wimbledonu vstúpila do štvrťfinále s dobrou formou, pri troch doterajších víťazstvách na turnaji nestratila ani jeden set.

New York 4. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková vypadla na grandslamovom turnaji US Open vo štvrťfinále juniorskej dvojhry. V pozícii nasadenej štvorky prehrala s Britkou Mikou Stojsavljevicovou 4:6 a 2:6.

Víťazka juniorského Wimbledonu vstúpila do štvrťfinále s dobrou formou, pri troch doterajších víťazstvách na turnaji nestratila ani jeden set. Prvé dejstvo rozhodol siedmy gem, v ktorom Pohánková stratila podanie a napokon ho prehrala 4:6. Druhý set začala 16-ročná Slovenka dobre, ale od stavu 2:2 prišla šnúra štyroch gemov v sérii jej súperky a po výsledku 6:2 tak Britka postúpila medzi najlepšie kvarteto.



juniorky - dvojhra - štvrťfinále.

Mia POHÁNKOVÁ (4-SR) - Mika Stojsavljevicová (9-V. Brit.) 4:6, 2:6
.

