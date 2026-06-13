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Sobota 13. jún 2026
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Tenistka Pohánková zabojuje v Berlíne o hlavnú súťaž

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Na snímke tenistka Mia Pohánková (SVK) v stretnutí proti nasadenej jednotke turnaja Aline Čarajevovej (RUS) na ženskom tenisovom turnaji J&T Banka Slovak Open 2. októbra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Sedemnásťročná držiteľka voľnej karty si v úvodnom kvalifikačnom kole poradila s domácou Nemkou Tamarou Korpatschovou 6:2 a 7:6 (1) za 99 minút.

Autor TASR
Berlín 13. júna (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková zabojuje o postup do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji WTA 500 v Berlíne. Sedemnásťročná držiteľka voľnej karty si v úvodnom kvalifikačnom kole poradila s domácou Nemkou Tamarou Korpatschovou 6:2 a 7:6 (1) za 99 minút.

Zverenka trénera Róberta Gašparetza a kondičného Kristiána Cupáka si v eliminačnom finále zmeria sily s Rebekou Masárovou, reprezentujúcou Švajčiarsko. Informoval portál stz.sk.
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