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Tenistka Pohánková zabojuje v Berlíne o hlavnú súťaž
Sedemnásťročná držiteľka voľnej karty si v úvodnom kvalifikačnom kole poradila s domácou Nemkou Tamarou Korpatschovou 6:2 a 7:6 (1) za 99 minút.
Autor TASR
Berlín 13. júna (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková zabojuje o postup do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji WTA 500 v Berlíne. Sedemnásťročná držiteľka voľnej karty si v úvodnom kvalifikačnom kole poradila s domácou Nemkou Tamarou Korpatschovou 6:2 a 7:6 (1) za 99 minút.
Zverenka trénera Róberta Gašparetza a kondičného Kristiána Cupáka si v eliminačnom finále zmeria sily s Rebekou Masárovou, reprezentujúcou Švajčiarsko. Informoval portál stz.sk.
Zverenka trénera Róberta Gašparetza a kondičného Kristiána Cupáka si v eliminačnom finále zmeria sily s Rebekou Masárovou, reprezentujúcou Švajčiarsko. Informoval portál stz.sk.