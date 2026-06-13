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Tenistka Raducanuová postúpila do semifinále dvojhry v Londýne
Vo štvrťfinále zdolala Kamillu Rachimovovú z Uzbekistanu 6:3 a 7:5.
Autor TASR
Londýn 13. júna (TASR) - Britská tenistka Emma Raducanuová postúpila do semifinále dvojhry na trávnatom turnaji WTA v londýnskom Queen’s Clube. Vo štvrťfinále zdolala Kamillu Rachimovovú z Uzbekistanu 6:3 a 7:5.
dvojhra - štvrťfinále:
Emma Raducanuová (V.Brit.) - Kamilla Rachimovová (Uzb.) 6:3, 7:5
dvojhra - štvrťfinále:
Emma Raducanuová (V.Brit.) - Kamilla Rachimovová (Uzb.) 6:3, 7:5