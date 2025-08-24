Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tenistka Raducanuová postúpila suverénne do 2. kola dvojhry

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Newyorská šampiónka z roku 2021 zdolala v úvodnom kole Japonku Enu Šibabarovú 6:1, 6:2.

New York 24. augusta (TASR) - Britská tenistka Emma Raducanuová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Newyorská šampiónka z roku 2021 zdolala v úvodnom kole Japonku Enu Šibabarovú 6:1, 6:2. Hlavná súťaž vo Flushing Meadows po prvý raz odštartovala už v nedeľu.



ženy - dvojhra - 1. kolo:

Emma Raducanuová (V. Brit.) - Ena Šibabarová (Jap.) 6:1, 6:2, Polina Kudermetovová (Rus.) - Nuria Parrizasová Diazová (Šp.) 2:2, - skreč
.

