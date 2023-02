Tenistka Raducanuová sa pre chorobu odhlásila z turnaja WTA v Austine

Austin 26. februára (TASR) - Britská tenistka Emma Raducanuová sa pre chorobu odhlásila z nadchádzajúceho turnaja WTA v texaskom Austine (27. februára - 5. marca). Dvadsaťročná hráčka naposledy štartovala na januárovom grandslamovom podujatí Australian Open, kde vypadla v 2. kole dvojhry po prehre s Američankou Coco Gauffovou.



Raducanuová sa postarala o senzáciu, keď v roku 2021 triumfovala na US Open. Do hlavnej súťaže sa pritom prebojovala z kvalifikácie a na grandslamovom turnaji štartovala iba druhýkrát v kariére. Odvtedy ju však trápia zranenia, v kombinácii so slabšou formou v minulom roku a zmenami trénerov klesla v rebríčku WTA z desiateho až na 81. miesto. "Je mi ľúto, že musím odstúpiť z ATX Open. Momentálne ma trápi angína a tento týždeň nemôžem súťažiť," citovala Raducanuovú agentúra DPA.