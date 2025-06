Tenistka Sobolenková postúpila do štvrťfinále

Paríž 1. júna (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do štvrťfinále na grandslamovom turnaji Roland Garros. Najvyššie nasadená hráčka potvrdila úlohu favoritky, Američanku Amandu Anisimovú zdolala 7:5 a 6:3. V boji o semifinále narazí na olympijskú víťazku Čeng Čchin-wen, ôsma nasadená Číňanka zdolala Rusku Ľudmilu Samsonovovú 7:6 (5), 1:6 a 6:3.



Sobolenková sa dostala do štvrťfinále grandslamových turnajov v ženskej dvojhre 10-krát za sebou, naposledy sa to podarilo Serene Williamsovej v rokoch 2014 a 2017. „Amanda je skvelá hráčka, bola veľmi húževnatá. V minulosti sme mali ťažké súboje. Ale bola som veľmi sústredená, vyvíjala som na ňu čo najväčší tlak, menila som rytmus. Som s víťazstvom nesmierne spokojná, bolo to ťažké. Túžim po triumfe, chcem tu zostať až do posledného dňa,“ povedala víťazka v pozápasovom rozhovore.



Po tuhom boji postúpila aj Iga Swiateková. Poľka v nedeľnom osemfinále zdolala ako piata nasadená dvanástku turnaja Jelenu Rybakinovú z Kazachstanu 1:6, 6:3, 7:5. Dvadsaťštyriročná Poľka triumfovala na dvorcoch v Paríži v predošlých troch ročníkoch, celkovo tu získala štyri trofeje. Na parížskych dvorcoch ťahá sériu 25 víťazstiev.



Rybakinová pritom mala skvelý štart, po necelých 20 minútach viedla 5:0. „Potrebovala som niečo urobiť, aby som sa vrátila do zápasu a úprimne povedané, s jej hrou v takomto stave som nemala veľa nádeje,“ citovala Swiatekovú agentúra AP. Na začiatku druhého setu sa situácia opakovala. Poľka urobila dvojchybu, ktorou ukončila prvú hru. Potom sa otočila k svojmu tímu na tribúne s dlaňami hore a niečo povedala, čoskoro však prehrávala 0:2. Potom však začala hrať oveľa lepšie, súperku nútila k chybám a zápas napokon otočila.



V ďalšej fáze narazí na ukrajinskú tenistku Jelinu Svitolinovú, tá v pozícii nasadenej trinástky zdolala turnajovú štvorku Talianku Jasmine Paoliniovú v troch setoch 4:6, 7:6 (6) a 6:1. Paoliniová nevyužila tri mečbaly.







ženy - dvojhra - osemfinále:



Arina Sobolenková (Biel.-1) - Amanda Anisimovová (USA-16) 7:5, 6:3, Iga Swiateková (Poľ.-5) - Jelena Rybakinová (Kaz.-12) 1:6, 6:3, 7:5, Čeng Čchin-wen (Čína-8) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-19) 7:6 (5), 1:6, 6:3, Jelina Svitolinová (Ukr.-13) - Jasmine Paoliniová (Tal.-4) 4:6, 7:6 (6), 6:1