Tenistka Svitolinová musela oželieť koncert svojho obľúbenca

Londýn 8. júla (TASR) - Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová asi príliš nepočítala s tým, že by sa vo Wimbledone mohla prebojovať až do osemfinále. Po postupe medzi šestnástku najlepších totiž musela zmeniť svoje plány a oželieť koncert svojho obľúbeného anglického speváka Harryho Stylesa vo Viedni.



Svitolinová vyradila na londýnskej tráve Američanky Venus Williamsovú, Sofiu Keninovú i nasadenú Belgičanku Elise Mertensovú a tak stále figuruje v "pavúku" ženskej dvojhry. V nedeľu ju v osemfinále čakal súboj s Bieloruskou Victoriou Azarenkovou. "Hej ľudia!! Plánovala som ísť zajtra na koncert môjho obľúbenca Harryho Stylesa do Viedne. Ale Wimbledon zmenil moje plány. Chce niekto ísť? Mám dva lístky," napísala podľa DPA Svitolinová ešte v piatok večer na svoj Instagram.



Dvadsaťosemročná Ukrajinka sa v roku 2019 prebojovala vo Wimbledone do semifinále, no po materskej prestávke je momentálne na 76. mieste svetového rebríčka.