Tenistka Svitolinová zdolala Halepovú a postúpila do štvrťfinále

Ženy - dvojhra - osemfinále:



Jelina Svitolinová (Ukr.-5) - Simona Halepová (Rum.-12) 6:3, 6:3



New York 5. septembra (TASR) - Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová postúpila do štvrťfinále záverečného grandslamového turnaja sezóny US Open. Päťka turnaja zdolala v osemfinále dvanástku pavúka Rumunku Simonu Halepovú za 1:17 hod v dvoch setoch 6:3, 6:3. Svitolinová pokračuje na dvorcoch vo Flushing Meadows v suverénnych výkonoch a zatiaľ nestratila v priebehu turnaja ani set.