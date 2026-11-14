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Tenistka Svitolinová zdolala Sobolenkovú a postúpila do semifinále
Andrejevovú čaká v súboj s piatou nasadenou Američankou Jessicou Pegulovou.
Autor TASR
Indian Wells 14. novembra (TASR) - Ruská tenistka Mira Andrejevová si vo svojom treťom zápase na MS WTA Tour v kalifornskom stredisku Indian Wells pripísala tretie víťazstvo. Krajanku Dianu Šnajderovú zdolala hladko 6:2, 6:1. Už istá víťazka B-skupiny mala pôvodne nastúpiť proti Češke Karolíne Muchovej, ale tá sa odhlásila pre zažívacie problémy. Andrejevovú čaká v súboj s piatou nasadenou Američankou Jessicou Pegulovou.
Druhú miestenku si z rovnakej skupiny uchmatla Ukrajinka Jelina Svitolinová vďaka víťazstvu nad Bieloruskou Arinou Sobolenkovou. Svetová šestka zdolala druhú hráčku rebríčka WTA po trojsetovej bitke 6:3, 3:6, 6:1. „Bol to mimoriadne náročný zápas, najmä po psychickej stránke,“ povedala Svitolinová, ktorá by chcela napodobniť zisk trofeje na WTA Finals z roku 2018. „Snažila som sa hrať bod po bode a nájsť svoju hru, nájsť bojovného ducha až do konca,“ doplnila 32-ročná Ukrajinka, ktorá v semifinále nastúpi proti ôsmej nasadenej Linde Noskovej z Česka.
Druhú miestenku si z rovnakej skupiny uchmatla Ukrajinka Jelina Svitolinová vďaka víťazstvu nad Bieloruskou Arinou Sobolenkovou. Svetová šestka zdolala druhú hráčku rebríčka WTA po trojsetovej bitke 6:3, 3:6, 6:1. „Bol to mimoriadne náročný zápas, najmä po psychickej stránke,“ povedala Svitolinová, ktorá by chcela napodobniť zisk trofeje na WTA Finals z roku 2018. „Snažila som sa hrať bod po bode a nájsť svoju hru, nájsť bojovného ducha až do konca,“ doplnila 32-ročná Ukrajinka, ktorá v semifinále nastúpi proti ôsmej nasadenej Linde Noskovej z Česka.
MS WTA Tour
B-skupina:
Mirra Andrejevová (Rus.-3) - Diana Šnajderová (Rus.) 6:2, 6:1, Jelina Svitolinová (Ukr.-6) - Arina Sobolenková (Biel.-2) 6:3, 3:6, 6:1
konečná tabuľka B-skupiny:
1. Andrejevová 3 3 0 6:0 3*
2. Svitolinová 3 2 1 4:4 2*
3. Sobolenková 3 1 2 3:4 1
4. Šnajderová 1 0 1 0:2 0
5. Muchová 2 0 2 1:4 0
*postup do semifinále
konečná tabuľka A-skupiny:
1. Nosková 3 2 1 5:2 2*
2. Pegulová 3 2 1 5:3 2*
3. Gauffová 3 2 1 4:3 2
4. Kosťuková 3 0 3 0:6 0
*postup do semifinále
program semifinále:
sobota 14. novembra:
21.00 Pegulová - Andrejevová
nasleduje Nosková - Svitolinová
B-skupina:
Mirra Andrejevová (Rus.-3) - Diana Šnajderová (Rus.) 6:2, 6:1, Jelina Svitolinová (Ukr.-6) - Arina Sobolenková (Biel.-2) 6:3, 3:6, 6:1
konečná tabuľka B-skupiny:
1. Andrejevová 3 3 0 6:0 3*
2. Svitolinová 3 2 1 4:4 2*
3. Sobolenková 3 1 2 3:4 1
4. Šnajderová 1 0 1 0:2 0
5. Muchová 2 0 2 1:4 0
*postup do semifinále
konečná tabuľka A-skupiny:
1. Nosková 3 2 1 5:2 2*
2. Pegulová 3 2 1 5:3 2*
3. Gauffová 3 2 1 4:3 2
4. Kosťuková 3 0 3 0:6 0
*postup do semifinále
program semifinále:
sobota 14. novembra:
21.00 Pegulová - Andrejevová
nasleduje Nosková - Svitolinová