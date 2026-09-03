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Tenistka Swiateková postúpila do tretieho kola US Open
Swiateková získala šesť grandslamových titulov vrátane triumfu na US Open 2022.
Autor TASR,aktualizované
New York 3. septembra (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková postúpila do tretieho kola grandslamového US Open. Favoritka si poradila s Argentínčankou Nadiou Podoroskou jednoznačne 6:3, 6:2. Strhujúci súboj priniesol duel medzi domácou Madison Keysovou a Annou Bondárovou z Maďarska, ktorý Američanka vyhrala v troch setoch 5:7, 6:4, 7:6 (5) po piatich odvrátených mečbaloch.
Swiateková získala šesť grandslamových titulov vrátane triumfu na US Open 2022. S Podoroskou sa stretli prvýkrát odvtedy, čo Poľka zdolala Argentínčanku na ceste za svojím premiérovým grandslamovým titulom na Roland Garros 2020. „Prišla som sem s lepším pocitom než na ktorýkoľvek iný grandslam v tomto roku. Snažím sa užívať si každý deň a každý deň zlepšovať svoju hru,“ uviedla Swiateková podľa agentúry AFP.
Keysová prehrávala v záverečnom dejstve 2:5, odvrátila päť mečbalov a v supertajbrejku triumfovala 10:5. Vo štvrtkovom programe sa predstavila aj Japonka Naomi Osaková, ktorá má medzi svojimi štyrmi grandslamovými trofejami dva tituly z US Open. Program na štadióne Arthura Ashea otvorila súbojom so svetovou deblovou jednotkou Kateřinou Siniakovou a zvíťazila v troch setoch 6:2, 5:7, 6:1.
Ďalej postúpila aj domáca turnajová desiatka, 25-ročná Amanda Anisimovová. Za 2:02 hodiny si poradila s Rakúšankou Lilli Taggerovou v troch setoch 6:3, 3:6, 6:1.
Swiateková získala šesť grandslamových titulov vrátane triumfu na US Open 2022. S Podoroskou sa stretli prvýkrát odvtedy, čo Poľka zdolala Argentínčanku na ceste za svojím premiérovým grandslamovým titulom na Roland Garros 2020. „Prišla som sem s lepším pocitom než na ktorýkoľvek iný grandslam v tomto roku. Snažím sa užívať si každý deň a každý deň zlepšovať svoju hru,“ uviedla Swiateková podľa agentúry AFP.
Keysová prehrávala v záverečnom dejstve 2:5, odvrátila päť mečbalov a v supertajbrejku triumfovala 10:5. Vo štvrtkovom programe sa predstavila aj Japonka Naomi Osaková, ktorá má medzi svojimi štyrmi grandslamovými trofejami dva tituly z US Open. Program na štadióne Arthura Ashea otvorila súbojom so svetovou deblovou jednotkou Kateřinou Siniakovou a zvíťazila v troch setoch 6:2, 5:7, 6:1.
Ďalej postúpila aj domáca turnajová desiatka, 25-ročná Amanda Anisimovová. Za 2:02 hodiny si poradila s Rakúšankou Lilli Taggerovou v troch setoch 6:3, 3:6, 6:1.
US Open - 2. kolo:
Amanda Anisimovová (USA-10) - Lilli Taggerová (Rak.) 6:3, 3:6, 6:1, Iga Swiateková (Poľ.-8) - Nadia Podoroská (Arg.) 6:3, 6:2, Naomi Osaková (Jap.-13) - Kateřina Siniaková (ČR) 6:2, 5:7, 6:1, Madison Keysová (USA-22) - Anna Bodnárová (Maď.) 5:7, 6:4, 7:6 (5), Elise Mertensová (Belg.-23) - Marija Timofejevová (Uzb.) 6:2, 7:6 (5), Anastasia Potapovová (Rak.-24) - Leolia Jeanjeanová (Fr.) 6:4, 2:6, 6:3, Marie Bouzková (ČR-25) - Harriet Dartová (V. Brit.) 6:2, 6:2, Alexandra Ealaová (Filip.-17) - Oleksandra Olijnykovová (Ukr.) 6:1, 6:4
Amanda Anisimovová (USA-10) - Lilli Taggerová (Rak.) 6:3, 3:6, 6:1, Iga Swiateková (Poľ.-8) - Nadia Podoroská (Arg.) 6:3, 6:2, Naomi Osaková (Jap.-13) - Kateřina Siniaková (ČR) 6:2, 5:7, 6:1, Madison Keysová (USA-22) - Anna Bodnárová (Maď.) 5:7, 6:4, 7:6 (5), Elise Mertensová (Belg.-23) - Marija Timofejevová (Uzb.) 6:2, 7:6 (5), Anastasia Potapovová (Rak.-24) - Leolia Jeanjeanová (Fr.) 6:4, 2:6, 6:3, Marie Bouzková (ČR-25) - Harriet Dartová (V. Brit.) 6:2, 6:2, Alexandra Ealaová (Filip.-17) - Oleksandra Olijnykovová (Ukr.) 6:1, 6:4