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Tenistka Vekičová postúpila do finále dvojhry v Londýne
V semifinále zdolala domácu Katie Boulterovú hladko 6:1, 6:3.
Autor TASR
Londýn 13. júna (TASR) - Chorvátska tenistka Donna Vekičová postúpila do finále dvojhry na trávnatom turnaji WTA v londýnskom Queen’s Clube. V semifinále zdolala domácu Katie Boulterovú hladko 6:1, 6:3.
dvojhra - semifinále:
Donna Vekičová (Chor.) - Katie Boulterová (V.Brit.) 6:1, 6:3
dvojhra - semifinále:
Donna Vekičová (Chor.) - Katie Boulterová (V.Brit.) 6:1, 6:3