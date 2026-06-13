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Sobota 13. jún 2026
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Tenistka Vekičová postúpila do finále dvojhry v Londýne

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

V semifinále zdolala domácu Katie Boulterovú hladko 6:1, 6:3.

Autor TASR
Londýn 13. júna (TASR) - Chorvátska tenistka Donna Vekičová postúpila do finále dvojhry na trávnatom turnaji WTA v londýnskom Queen’s Clube. V semifinále zdolala domácu Katie Boulterovú hladko 6:1, 6:3.



dvojhra - semifinále:

Donna Vekičová (Chor.) - Katie Boulterová (V.Brit.) 6:1, 6:3
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