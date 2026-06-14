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Nedela 14. jún 2026Meniny má Vasil
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Tenistka Vekičová vyhrala finále v Queen’s Clube

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Na snímke Donna Vekičová. Foto: TASR/AP

Pre striebornú olympijskú medailistku z Paríža 2024 ide o piatu singlovú trofej v kariére.

Autor TASR
Londýn 14. júna (TASR) - Chorvátska tenistka Donna Vekičová sa stala víťazkou trávnatého turnaja WTA v londýnskom Queen’s Clube. Vo finále zdolala domácu Britku Emmu Raducanuovú 6:0, 7:6 (6) a získala svoj prvý titul na okruhu od marca 2023, keď triumfovala v mexickom Monterrey.

Pre striebornú olympijskú medailistku z Paríža 2024 ide o piatu singlovú trofej v kariére. Na turnaji sa pritom pôvodne ani nedostala do hlavnej súťaže. Vo finále kvalifikácie prehrala s Annou Blinkovovou, no po odstúpení Marty Kosťukovej sa dostala do pavúka ako lucky loser a zaujala jej post nasadenej päťky.



dvojhra - semifinále:

Donna Vekičová (Chor.-5) - Emma Raducanuová (V.Brit.) 6:0, 7:6 (6)
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