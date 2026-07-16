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Tenistkám adresovali vlani viac ako 12-tisíc urážlivých príspevkov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tenistkám adresovali v roku 2025 viac ako 12-tisíc urážlivých príspevkovNa základe výsledkov prieskumu ide približne o rovnaký počet ako predvlani.

Autor TASR
Londýn 16. júla (TASR) - Tenistkám adresovali v roku 2025 viac ako 12-tisíc urážlivých príspevkov a odkazov na sociálnych sieťach. Na základe výsledkov prieskumu ide približne o rovnaký počet ako predvlani.

Podľa dát, ktoré vo výročnej správe zverejnila Ženská tenisová asociácia (WTA), 3726 urážlivých príspevkov spadá do kategórie vážnych. Tridsaťpäť z nich, ktoré sa týkali 12 hráčok, riešili orgány činné v trestnom konaní, uviedla agentúra DPA.
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