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Tenistkám adresovali vlani viac ako 12-tisíc urážlivých príspevkov
Tenistkám adresovali v roku 2025 viac ako 12-tisíc urážlivých príspevkovNa základe výsledkov prieskumu ide približne o rovnaký počet ako predvlani.
Autor TASR
Londýn 16. júla (TASR) - Tenistkám adresovali v roku 2025 viac ako 12-tisíc urážlivých príspevkov a odkazov na sociálnych sieťach. Na základe výsledkov prieskumu ide približne o rovnaký počet ako predvlani.
Podľa dát, ktoré vo výročnej správe zverejnila Ženská tenisová asociácia (WTA), 3726 urážlivých príspevkov spadá do kategórie vážnych. Tridsaťpäť z nich, ktoré sa týkali 12 hráčok, riešili orgány činné v trestnom konaní, uviedla agentúra DPA.
Podľa dát, ktoré vo výročnej správe zverejnila Ženská tenisová asociácia (WTA), 3726 urážlivých príspevkov spadá do kategórie vážnych. Tridsaťpäť z nich, ktoré sa týkali 12 hráčok, riešili orgány činné v trestnom konaní, uviedla agentúra DPA.