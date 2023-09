Dabrowska s Routliffeovou sú víťazkami ženskej štvorhry na US Open

ženy - štvorhra - finále:



Gabriela Dabrowska, Arin Routliffeová (Kan,/N. Zél.-16) - Laura Siegemundová, Vera Zvonariovová (Nem./Rus.-12) 7:6 (9), 6:3



New York 10. septembra (TASR) - Kanadská tenistka Gabriela Dabrowska s Novozélanďankou Erin Roudliffeovou sa stali víťazkami ženskej štvorhry na grandslamovom US Open. Turnajové šesntástky zdolali vo finále dvanásty nasadený nemecko-ruský pár Laura Siegemundová, Vera Zvonariovová 7:6 (9), 6:3. Pre Dabrowsku i Routliffeovú je to prvý grandslamový titul.