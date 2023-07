Tenistky Depešová s Pohánkovou získali zlato vo štvorhre

Maribor 29. júla (TASR) - Slovensko získalo na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v slovinskom Maribore druhú zlatú medailu. Postarali sa o ňu tenistky Soňa Depešová s Miou Pohánkovou, ktoré triumfovali vo štvorhre. V sobotňajšom finále zdolali ako nasadené dvojky rumunský pár Giulia Safina Popová, Alexia Tatuová 3:6, 6:4, 10:1.



Slovenský tenis získal najcennejší kov už na druhom EYOF-e za sebou. Renáta Jamrichová vyhrala vlani v Banskej Bystrici dvojhru i mix po boku Daniela Balaščáka. O prvé zlato pre slovenskú výpravu v Maribore sa zaslúžila džudistka Patrícia Tománková, ktorá v kategórii do 40 kg potvrdila pozíciu najväčšej favoritky a rebríčkovej jednotky. Celkovo vybojovali Slováci v Slovinsku päť medailí.



Pohánková mala zo životného úspechu veľkú radosť. "Po vyhranom finále prežívam skvelé pocity. Nič lepšie som doteraz nezažila. Na finále bola skvelá atmosféra. Prvý set nám síce nevyšiel podľa predstáv, ale nevzdávali sme sa a hrali sme do poslednej loptičky. V supertajbrejku sme to brali loptu po lopte a rozbili sme súperky. Hrali sme spolu prvý turnaj asi po roku. V prvom dueli sme sa ešte zohrávali, nevedeli sme, čo môžeme od seba čakať. Potom to už bolo lepšie a lepšie. Tešíme sa, že nám to spolu ide,“ povedala pre portál olympic.sk.



Depešová zdôraznila, že s Pohankovou si na dvorci veľmi dobre rozumejú. "Na kurte sme sa dobre cítili. Nečakali sme, že to dotiahneme až k zlatým medailám, keďže často spolu nehrávame. Verím, že sa to môže zmeniť. Tešíme sa z tohto úspechu, ktorý sa nám podaril.“



Okrem tenistiek zasiahol v záverečný deň na EYOF-e do bojov ešte atlét Alex Hulka. Vo finále na 2000 m prekážok skončil štrnásty. V Maribore si druhýkrát vylepšil svoje osobné maximum, tentoraz o 1,17 s na 6:02,82 min.