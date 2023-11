Tenistky Kanady vyhrali vo finále tímovej súťaže

finále Pohára Billie Jean Kingovej:



Kanada - Taliansko 2:0



Marina Stakusicová - Martina Trevisanová 7:5, 6:3

Leylah Fernandezová - Jasmine Paoliniová 6:2, 6:3



Sevilla 12. novembra (TASR) - Tenistky Kanady získali prvýkrát v histórii Pohár Billie Jean Kingovej. Vo finále prestížnej tímovej súťaže zvíťazili v nedeľu v Seville nad Talianskom 2:0. O rozhodujúci druhý bod pre kanadské farby sa postarala Leylah Fernandezová, ktorá v dueli tímových jednotiek zdolala Jasmine Paoliniovú 6:2, 6:3.V úvodnom singli si Marina Stakusicová poradila s Martinou Trevisanovou 7:5, 6:3. Kanaďanky nadviazali na úspech daviscupových reprezentantov krajiny javorového listu, ktorí vlani prvýkrát získali "šalátovú" misu. Z metropoly Andalúzie si odnášajú rekordnú prémiu 2,4 milióna USD.Talianky, ktoré sa do Sevilly prebojovali vďaka aprílovému víťazstvu 3:2 nad Slovenskom v Bratislave, nevyužili šancu na piaty celkový triumf. Naposledy uspeli v roku 2013 v Cagliari po finálovom triumfe nad Ruskom, keď sa súťaž ešte hrala pod starým názvom Pohár federácie.Fernandezová proti Paoliniovej potvrdila výbornú formu. Finalistka US Open z roku 2021 hneď v úvodnom geme zobrala súperke podanie a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 2:0. Talianka síce vyrovnala na 2:2, no ďalšie štyri hry sa stali korisťou Fernandezovej. V druhom dejstve bol kľúčový tretí gem, v ktorom 35. hráčka sveta po štvrtý raz v zápase prelomila Paoliniovej podanie. Za stavu 5:3 premenila po ukážkovom bekhendovom obhodení hneď prvý mečbal.Kanadská kapitánka Heidi El Tabakhová bola po zápase nadšená: "Splnil sa nám sen. Dievčatá odviedli počas celého týždňa skvelú robotu a som na ne hrdá. Veľká vďaka patrí aj fanúšikom, ktorí vytvorili v Seville skvelú atmosféru." Fernandezová na finálovom turnaji excelovala v singli i v debli po boku Gabriely Dabrowskej. "Keby nám pred začiatkom turnaja niekto povedal, že získame trofej, dobre by sme sa na tom zasmiali. Teraz je to realita. Vyhrať jubilejný 60. ročník Pohára Billie Jean Kingovej pred očami tejto legendy nášho športu je niečo výnimočné," zdôraznila Fernandezová.