Tenistky SR prehrali vo finále ME družstiev do 18 rokov s Bieloruskom

Finále ME 18 družstiev dievčat



SLOVENSKO - Bielorusko 1:2



Viktória MORVAYOVÁ - Anna Kubarevová 4:6, 7:5, 5:7



Romana ČISOVSKÁ - Viktorija Karapatská 6:3, 2:6, 7:5



MORVAYOVÁ, ČISOVSKA - Kukarevová, Karapatská 7:5, 4:6, 9:11



Granville 7. augusta (TASR) - Slovenské tenistky získali na majstrovstvách Európy družstiev do 18 rokov vo francúzskom Granville strieborné medaily. V dramatickom finále prehrali zverenky kapitána Jána Sabovčíka s Bieloruskom 1:2. O rozhodujúci bod sa v záverečnej štvorhre postarali Viktorija Karapatská s Annou Kubarevovou, ktoré zdolali pár Viktória Morvayová, Romana Čisovská 5:7, 6:5, 11:9. V supertajbrejku odvrátili tri mečbaly.povedal generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška pre oficiálnu webovú stránku STZ.V ére samostatnosti sa slovenské dievčatá predstavili vo finále ME družstiev do 18 rokov šiestykrát. V roku 2012 sa zo zisku zlatých medailí tešilo družstvo v zložení Anna Karolína Schmiedlová, Petra Uberalová, Natália Vajdová. Z celkového triumfu sa Slovenky tešili aj v roku 1996, keď bola líderkou tímu Ľudmila Cervanová.