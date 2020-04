Tento ročník ruskej ligy by mohli dokončiť v júni alebo v júli

Moskva 3. apríla (TASR) - Tento ročník ruskej futbalovej ligy by mohli dohrať v júni alebo v júli. Uviedol to prezident súťaže Sergej Prjadkin. Do skončenia ligy zostáva ešte osem kôl. V stredu rozhodla exekutíva Ruskej futbalovej únie o tom, že všetky súťaže vrátane RPL budú prerušené do 31. mája pre pandémiu koronavírusu.



"V hre sú viaceré možnosti ako dokončiť tento ligový ročník. Najoptimistickejšie hovoria o tom, že súťaž by sa mohla opäť rozbehnúť začiatkom júna. V prípade pretrvávajúcej pandémie by liga mohla odštartovať v polovici júla. UEFA dala jasné odporúčanie, že všetky ligové súťaže v Európe treba dohrať najneskôr do konca augusta," citovala slová Prjadkina agentúra TASS.