Teplice hlásia dva pozitívne prípady na nový koronavírus

Teplice 5. septembra (TASR) – Účastník najvyššej českej futbalovej súťaže FK Teplice v sobotu oznámil dva pozitívne prípady na ochorenie COVID-19. Testovanie, ktorého výsledky sa vedenie dozvedelo v stredu, odhalilo nákazu u člena realizačného tímu a hráča. Informáciu priniesol klub na svojom webe, pripomenul portál idnes.cz.



“Po konzultácií s hygienickou stanicou sme sa rozhodli zrušiť program tímu do konca týždňa. V piatok ráno, po uplynutí inkubačnej doby, sme podstúpili opakované testovanie. V prípade, že výsledky budú negatívne, mužstvo sa opäť vráti do tréningového procesu pred ligovým zápasom so Slováckom. V stredu sa navyše uskutoční predzápasové testovanie, ktoré musia absolvovať všetky tímy minimálne tri dni pred stretnutím," povedal hovorca klubu Martin Kovařík. Podľa neho výsledky budú známe v sobotu večer alebo v nedeľu ráno.



Meno infikovaného hráča tím nezverejnil. Kovařík však vylúčil, že by malo ísť o Pavla Moulisa, ktorý vynechal pre virózu posledný duel s Pardubicami: "V jeho prípade išlo o črevné problémy a z preventívnych dôvodov bol od mužstva izolovaný do minulého piatka. Jeho posledný kontakt s mužstvom tak bol ešte o deň skôr, na predzápasovovom testovaní. Jeho výsledok bol u celého tímu negatívny, rovnako ako v jeho prípade.“



Člen realizačného tímu s pozitívnym testom by mal byť masér Eduard Poustka, ktorý už dlhé roky pôsobí aj pri národnom tíme. Ochorenie v jeho prípade objavili počas testovania pred zápasom Ligy národov proti Slovensku.



Zápas 3. kola českej Fortuna ligy majú Teplice odohrať v sobotu 12. septembra doma proti Slovácku.