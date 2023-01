Ter Stagen vychytal Barcelone finále, Xavi: Rozdielový hráč

Rijád 13. januára (TASR) - Futbalisti Barcelony si vo štvrtok zaistili súboj o zisk prvého španielskeho Superpohára od roku 2018. V semifinálovom zápase si poradili s Betisom Sevilla 4:2 v jedenástkovom rozstrele po remíze 2:2 v riadnom hracom čase a predĺžení. Na triumfe mal veľký podiel brankár Marc-Andre ter Stegen, ktorý vytiahol niekoľko elitných zákrokov.



Betis sa dostal do prvej výraznej šance v 22. minúte po chybe obrancu Julesa Koundeho, no Nabil Fekir ťahal za kratší koniec v osobnom súboji s Ronaldom Araujom. Na druhej strane vzápätí skóroval Pedri, gól však neplatil pre ofsajd. Po polhodine hry sa prvýkrát blysol Ter Stagen, keď si poradil s prudkou hlavičkou pri rohovom kope a o desať minút neskôr išiel jeho tím do vedenia. Úspešný strelec bol Robert Lewandowski, ktorý ťažil spolu s Ousmanem Dembelem z nedôslednosti obrany. Tesne pred prestávkou na seba opäť upozornil Ter Stagen, keď zneškodnil prudkú strelu k žrdi v podaní Luiza Henriqueho.



Duel sa dostal znova do tempa až štvrťhodinu pred koncom riadnej hracej doby. Henrique zaskočil obranu náznakom strely a poslal loptu do prázdneho priestoru, kde si ju našiel Fekir a vyrovnal. Ďalší Lewandowského gól neplatil po ofsajdovom verdikte VAR - v postavení mimo hry bol Raphinha. Následnú príležitosť Betisu zneškodnil riskantným sklzom v pokutovom území Gavi a pri streleckom pokuse vzápätí úradoval Ter Stagen. V závere druhého polčasu bol ešte v úniku Ansu Fati, no Brankár Claudio Bravo vyrazil jeho pokus na rohový kop. Z vylúčenia Andresa Guardada už nedokázala Barcelona vyťažiť nič.



Vedenie prevzala hneď na začiatku predĺženia pri priamom kope – ten ešte dokázal odhlavičkovať obranca William Carvalho, no Fatiho následný volej skončil v sieti. Na 2:2 vyrovnal v prvej časti predĺženia Loren Moron, ktorý si v skrumáži s Araujom poradil s ťažkou loptou od Henriqueho. V 116. minúte sa ešte pokúsil o efektné zakončenie pätičkou v pohybe Fati, Bravo však jeho pokus zneškodnil.



Za stavu 2:2 v rozstrele chytil Ter Stagen pokusy Juanmiho a Carvalha, jeho spoluhráči boli v streľbe stopercentní a zaistili tak svojmu tímu finále, v ktorom nastúpia v nedeľu proti Realu Madrid.



"Finále bude veľmi pekné, všetci chcú vidieť takéto zápasy a my ich radi hráme," uviedol Ter Stagen pre AFP. Jeho výkon ocenil aj tréner Xavi: "Ter Stagen je náš rozdielový hráč, mám z neho radosť. Chytil dve jedenástky a preto sme vo finále. Teraz musíme bojovať a vyhrať ho," povedal Xavi, ktorý čaká na svoju prvú trofej s Barcelonou v pozícii trénera. Tím netriumfoval v žiadnej súťaži od zisku Španielskeho pohára v apríli 2021.



"Fanúšikovia Betisu by mali byť hrdí na jeho výkon. My sme spokojní s bojovnosťou, ktorú sme ukázali. Máme sa čo učiť a dúfam, že tu budeme ešte veľakrát," povedal k zápasu obranca Sevillčanov Juan Miranda.



Real Madrid zvíťazil v stredu nad Valenciou 4:3 v rozstrele po remíze 1:1. O španielsky Superpohár tak zabojujú dva historicky najúspešnejšie kluby, ktoré naposledy zviedli finálový súboj v roku 2017. Za kratší koniec vtedy ťahali po prehre 0:2 Katalánci.