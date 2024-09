Ter Stegen podstúpi operáciu kolena, čaká ho dlhá rehabilitácia

Barcelona 23. septembra (TASR) - Nemecký futbalový brankár Marc-Andre ter Stegen podstúpi operáciu roztrhnutej kolennej šľachy. Kapitán FC Barcelona by mohol chýbať tímu do konca sezóny, podľa španielskych médií môže absentovať až osem mesiacov.



Tridsaťdvaročný ter Stegen zostal ležať na trávniku na konci prvého polčasu nedeľného víťazného zápasu 6. kola La Ligy na pôde Villarrealu (5:1). Nemecký reprezentant sa zranil po tom, ako zneškodnil strelu Nicolasa Pepeho. Z ihriska ho museli odniesť na nosidlách. Po operácii ho bude čakať dlhá rehabilitácia.



"Ter Stegen má kompletne roztrhnutú šľachu v pravom kolene. V pondelok popoludní sa podrobí chirurgickému zákroku a po jeho ukončení budú zverejnené nové informácie," uviedla Barcelona vo vyhlásení.



Vážnosť zranenia naznačil tréner Hansi Flick už po zápase: "Myslím si, že to bude vážne zranenie, keďže zostal ležať, ale počkáme si na ďalšie informácie. Sme z toho dosť smutní, no musíme to prijať. Nie je to jednoduché. Nepáči sa mi to riešiť hneď po konci duelu. Najprv sa pozrieme na ter Stegena, ktorý je kľúčový hráč pre nás i nemeckú reprezentáciu."



Ter Stegena nahradil Iňaki Peňa, ktorý by mal byť v nadchádzajúcich stretnutiach brankárskou jednotkou tímu. Nie je vylúčené, že Barcelona sa bude snažiť získať posilu na tento post. Tridsaťdvaročný brankár nastúpil v septembri na oba zápasy Ligy národov za Nemecko po tom, ako v auguste ukončil reprezentačnú kariéru Manuel Neuer z Bayernu Mníchov. Informáciu priniesla agentúra AFP.